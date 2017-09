Stelen van moeder en schoonmoeder: 3 maanden cel

Publicatie: wo 20 september 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Politierechter Klaas Bunk stuurde een 18-jarige Drachtster woensdag naar de gevangenis. De Drachtster moet bijna drie maanden zitten. Hij stal geld van zijn moeder en en geld en gouden sieraden van de moeder van zijn vriendin. De sieraden hadden een grote emotionele waarde: ze waren van de overleden vader van het meisje. "Je vraagt je af, zit er dan helemaal geen geweten in je", merkte rechter Klaas Bunk op tijdens de behandeling van de zaak tegen de Drachtster.

Die woorden bereikten de verdachte niet, hij was niet op komen dagen. Het verhaal kende ook een andere kant: de moeder van de Drachtster moest aangifte doen tegen haar zoon. De Drachtster had eind februari de pinpas van zijn moeder achterover gedrukt en stiekem honderd euro van de rekening gehaald. "Je zult maar aangifte moeten doen tegen je kinderen", zei officier van justitie Rink Janssens.

De diefstal van het geld en de sieraden was een paar maanden later, in mei. De Drachtster had de sieraden, onder andere een hanger en een ring, ingeleverd bij een goudhandelaar. Hij kreeg er 350 euro voor. Het goud was verknipt en de stenen waren eruit gehaald. De moeder van het meisje was zelf op onderzoek uit gegaan, toen ze ontdekte dat de sieraden weg waren. Ze vond het goud terug bij de handelaar.

De vrouw heeft heel wat te stellen met haar zoon: hij is al eerder veroordeeld omdat hij zijn moeder had bedreigd. De moeder had tegen de politie gezegd dat haar zoon alles van waarde zo langzamerhand uit haar woning heeft gestolen. De reclassering zag toch nog wel ruimte voor begeleiding van de Drachtster. Hij zou onder toezicht moeten komen en hij zou volgens de reclassering behandeld moeten worden bij de verslavingszorg.

Dat was ook wat officier van justitie Rink Janssens eiste, naast een gevangenisstraf van vijf maanden waarvan drie voorwaardelijk en een verbod op het gebruiken van harddrugs. Qua straf zaten de officier en de rechter op dezelfde lijn, maar voor het overige zag Bunk weinig heil in een ondertoezichtstelling. "Dat kan alleen maar mislukken", vond de rechter.

Hij veroordeelde de Drachtster tot twee maanden cel plus drie maanden voorwaardelijk. Een eerder voorwaardelijk opgelegde jeugddetentie van drie weken moet de Drachtster alsnog uitzitten. De 100 euro die hij van zijn moeder pikte, moet hij terugbetalen, plus 15 euro omdat de moeder een nieuwe pinpas moest aanschaffen.