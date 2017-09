Politie zoekt luier-dumper in Drachten

Publicatie: wo 20 september 2017 12.35 uur

DRACHTEN - De politie van Drachten is zoek naar diegene die luiers dumpt in Drachten. Het gebruikte incontinentiemateriaal is in de afgelopen maanden aangetroffen in de straten de Middelwyk, Dwarswyk, Langewyk en Hagewyk.

Er is door de politie een oproep gedaan voor getuigen: "Het wijkteam van de gemeente treft dit vaak na het weekend aan. Onlangs constateerden zij zelfs dat het materiaal gebruikt werd als versiering voor in de bomen. Wij willen weten wie hier verantwoordelijk voor is en deze onsmakelijke situatie stoppen. Heeft u informatie? Dan verzoeken wij u dit door te geven."