500 zieke essen worden gekapt in Smallingerland

Publicatie: wo 20 september 2017 12.21 uur

DRACHTEN - In de gemeente Smallingerland moeten in de komende maanden zo'n 500 essen worden gekapt. De bomen zijn ziek geworden door een infectie met de schimmel. De schimmel tast het levende weefsel, de takaanzet, het hout e.d. aan en uiteindelijk zullen de bomen afsterven.

De 500 essen zijn al in een vergevorderd stadium van de ziekte en daardoor ontstaan er onveilige situaties. In totaal staan er in de gemeente Smallingerland zo'n 1700 essen. Naast het kapen van de bomen zullen er ook nieuwe bomen worden geplant om de groenkwaliteit in stand te houden.

Het college van B&W heeft 62.500 euro vrijgemaakt voor de eerste kap-ronde in 2017. Voor 2018 is er 100.000 euro vrijgemaakt voor het verwijderen van zieke essen in bosplantsoenpercelen. Het budget voor heraanplant van bomen, 112.500 euro, wordt meegenomen in de brede afweging van het Beleidsplan 2018.