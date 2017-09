Brandweer redt koe uit sloot

Publicatie: di 19 september 2017 21.08 uur

DRACHTEN-AZEVEN - De brandweer van Ureterp moest dinsdag rond 17.40 uur in actie komen voor een koe die in het water was gevallen. De koe viel vermoedelijk in de sloot toen zij wilde drinken. Dit gebeurde op een weiland tegenover de Fahrenheitlaan.

Eerst werd er geprobeerd om met een brandslang en een tuig het dier op het droge te krijgen. Toen dit niet lukte, werd de hulp van een boer ingeschakeld. De boer kwam vervolgens met een trekker ter plaatse. De boer kon, door middel van twee spanbanden, de koe op het droge trekken.