OM eist opnieuw celstraf voor moordenaar Ooms

Publicatie: di 19 september 2017 19.20 uur

HAULERWIJK - ASSEN (ADP) - Het openbaar ministerie eist opnieuw een celstraf tegen de man die in 2006 de moord op de 51-jarige Marinus Ooms in Haulerwijk op zijn geweten heeft. De 32-jarige man zou voor een gewelddadige beroving in de gevangenis De Norgerhaven in Veenhuizen vijftien maanden extra celstraf moeten krijgen. De man komt in aanmerking om per november 2018 onder voorwaarden vervroegd op vrije voeten te komen, omdat hij dan tweederde van de straf heeft uitgezeten. Dit besluit moet zeker met twee jaar worden uitgesteld, vindt de officier.

Gouden Rolex

De 32-jarige gedetineerde werd destijds voor doodslag veroordeeld tot achttien jaar cel. Marinus Ooms werd tijdens een brute overval doodgestoken. Drie mannen kregen hiervoor een straf tussen de tien en achttien jaar opgelegd. De 32-jarige heeft volgens de officier in juli 2014 in Veenhuizen een medegedetineerde op gewelddadige wijze beroofd van een gouden Rolex. Het slachtoffer liep blijvend oogletsel op.

Zelfgefabriceerde mes

De gewelddadige beroving deed de 32-jarige niet alleen. Hij kreeg hulp van een 25-jarige medegedetineerde. Die laatste stond ook terecht voor een steekpartij op 15 december 2016 in Veenhuizen. Toen werd een medegedetineerde in zijn schouder gestoken met een zelfgefabriceerde mes. De 25-jarige man moet wat betreft de officier veroordeeld worden tot twintig maanden cel.

Uitspraak 3 oktober.