Drachtster dealer (33) groeide op tussen de drugs

Publicatie: di 19 september 2017 17.30 uur

LEEUWARDEN - De 33-jarige verdachte uit Drachten groeide letterlijk op tussen de drugs. Toen hij een klein jongetje was, dealde zijn moeder drugs. Het was eigenlijk niet meer dan logisch dat hij ook in het wereldje verzeild raakte. Dinsdag stond hij voor de rechter omdat hij zelf gedeald zou hebben, hij zou GHB, speed en xtc hebben verkocht. Van de opbrengst zou hij zijn eigen drugs hebben bekostigd.

De Drachtster stond bij de politie als de dealer met het rugzakje op de mountainbike. Hij werd in de eerste helft van dit jaar twee keer aangehouden. Eerst op 1 mei, toen de politie zag dat hij in een parkje een klein Karvan Cevitam-flesje aan de jongen overhandigde. In het flesje zat GHB. In de rugzak van de Drachtster vond de politie GHB, speed en xtc. Hij zei dat de drugs voor eigen gebruik waren.

Een maand later werd hij weer aangehouden. Ditmaal stond de politie op scherp omdat er een aantal meldingen waren van jongeren die na het innemen van drugs onwel waren geworden. De politie speurde rond en zag weer iemand op een mountainbike met een rugzakje. De Drachtster werd opnieuw aangehouden en weer zaten er drugs in zijn rugzak. Sindsdien zit hij vast.

Bij de behandeling van zijn strafzaak zei de man dat hij echt in de problemen was geraakt, nadat zijn relatie vorig jaar stuk was gelopen. Hij bleef zitten met een schuld van meer dan 100.000 euro. Hij raakte zijn baan kwijt en ging steeds meer drugs gebruiken. De officier van justitie ging ervan uit dat hij vanaf januari vorig jaar ook gedeald heeft. Zij nam het de Drachtster kwalijk dat hij, nadat hij in mei was aangehouden, gewoon was doorgegaan met drugs te verkopen.

Het meest kwalijke was nog dat hij vlak voor hij op 2 juni was aangehouden drugs had verkocht aan een vijftienjarige jongen. De Drachtster wil wel van de verdovende middelen af. Dat wilde de officier wel mogelijk maken, door de man onder toezicht van de reclassering te plaatsen. Hij zal moeten meewerken aan een behandeling en, om te bewijzen dat hij van de drugs af is, zal hij urinecontroles moeten toestaan. Als straf eiste de officier tien maanden cel waarvan vier voorwaardelijk.

De rechtbank doet op 3 oktober uitspraak.