Beschonken Twijzelerheidster met auto in de sloot

Publicatie: di 19 september 2017 13.45 uur

LEEUWARDEN - In 2014 zat een inwoner van Twijzelerheide (26) in een roerige periode van zijn leven: hij werd in korte tijd tweemaal betrapt op dronken rijden en hij had tussendoor ook nog een keer zonder geldig rijbewijs achter het stuur gezeten. De Twijzelerheidster, toen nog woonachtig in Holwerd, moest zich daarvoor al in 2015 bij de rechter melden. Vanwege de destijds actuele discussie over het wel of niet toepassen van het alcoholslot voor notoire drankrijders, werd de zaak aangehouden.

Inmiddels is het alcoholslot van de baan, maar de zaken tegen de Twijzelerheidster lagen nog op de plank. Dinsdag diende de rechtszaak. Op 6 april 2014 was hij op de Ljouwerterdyk bij Marrum meerdere malen met de auto over de kop geslagen. De auto belandde in een sloot. De man had tijdens het rijden gebeld en hij had veel te veel drank op, meer dan vier keer teveel bleek uit de bloedproef.

Hij moest zijn rijbewijs inleveren, het werd ongeldig verklaard. Op 22 oktober 2014 werd hij in Dokkum in een auto aangehouden. Hij had niet teveel gedronken, maar hij reed wel zonder geldig rijbewijs. Een week later, op 29 oktober, zat de Twijzelerheidster wederom dronken achter het stuur: in De Westereen liep hij tegen de lamp, hij had meer dan twee keer teveel op. Destijds zat de Twijzelerheidster zonder werk, uit verveling dronk hij teveel en hij gebruikte speed.

Inmiddels is zijn leven in rustiger vaarwater beland: hij heeft een vaste baan en hij heeft zijn rijbewijs terug. Een rijontzegging zou betekenen dat hij zijn werk niet meer kan doen. Dat ging rechter Nynke Vlietstra iets te ver. Zij veroordeelde de Twijzelerheidster tot een werkstraf van 60 uur en twee weken voorwaardelijke celstraf met twee jaar proeftijd. In die proeftijd hangt de man een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar boven het hoofd.