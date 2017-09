Uitslaande brand aan de Leijen in Gorredijk

Publicatie: di 19 september 2017 13.36 uur

GORREDIJK - Omstreeks 13.15 uur is er dinsdag brand uitgebroken bij vermoedelijk een boerderij aan de Leijen in Gorredijk. Het vuur sloeg snel om zich heen en nog voordat de eerste brandweerauto ter plaatse was, werden al meerdere brandweervoertuigen opgeroepen om ter plaatse te komen.

Bij aankomst van de brandweerlieden stond de stal al in lichterlaaie. In de stal zouden geen dieren aanwezig zijn. De brandweer wist de brand snel te blussen en kon omstreeks 13.40 uur het sein 'brandmeester' geven. Bij de brand zijn geen mensen gewond geraakt. Iedereen kon tijdig het pand verlaten.

