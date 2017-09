Voedselbank in Dokkum levert aan zestig gezinnen

Publicatie: di 19 september 2017 11.45 uur

DOKKUM - Om de twee weken komen er ruim 60 gezinnen naar de Voedselbank aan de Learmûne in Dokkum voor een pakket houdbare levensmiddelen, vaak aangevuld met verse groenten en brood. Sinds 1 januari komen niet alleen gezinnen uit de gemeente Dongeradeel maar ook uit Ferwerderadeel naar Dokkum als gevolg van de gemeentelijke herindeling.

Omdat het dit jaar elke keer spannend is of er voldoende voorraad is, heeft de voedselbank besloten om zaterdag 23 september een actie te organiseren. Op die dag wordt er bij vrijwel alle supermarkten in Dokkum actie gevoerd om voedsel in te zamelen voor de voedselbank. Op deze wijze kan de voorraad op peil worden gehouden. Vrijwilligers van de voedselbank staan zaterdag klaar met een lijstje met houdbare producten die klanten vervolgens in de winkel kunnen kopen. Later in het najaar wordt dezelfde actie gehouden bij de supermarkten in de dorpen buiten Dokkum.