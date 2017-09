Fietser te water langs Sydwende in Drachten

Publicatie: ma 18 september 2017 19.40 uur

DRACHTEN - Een fietser is maandag rond 19.10 uur te water geraakt langs een pad aan de Sydwende in Drachten. Zowel de politie, brandweer, ambulance en traumahelikopter zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen.

Na aankomst van de hulpdiensten wisten ze het slachtoffer vrij snel uit het water te krijgen. Voor zover bekend zou het gaan om een eenzijdig ongeval waarbij geen andere personen of voertuigen betrokken waren. Na een behandeling ter plaatse is het slachtoffer per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van de verwondingen kon de politie nog niets melden.

FOTONIEUWS