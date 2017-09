Brandweer in actie door kortsluiting

Publicatie: ma 18 september 2017 18.13 uur

KOLLUM - De brandweer van Kollum moest maandagmiddag in actie komen bij een woningbrand aan de Voorstraat in Kollum. In het voormalig pand waar sigarenhandel Broersma was gevestigd zou brand zijn. Men was aan het opruimen in het lege pand toen er een brandlucht werd opgemerkt.

Hierop is de brandweer gebeld, die met spoed ter plaatse kwam. Ze hebben het pand geïnspecteerd maar er werd geen brand waargenomen. Waarschijnlijk was kortsluiting de oorzaak van de brandlucht.

