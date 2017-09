Visstropers aangehouden op De Leijen

Publicatie: ma 18 september 2017 17.47 uur

EASTERMAR - In de vroege ochtend van zaterdag 16 september zijn er, tijdens een gezamenlijke actie van de politie, de NVWA en Hengelsport Fryslân, twee visstropers aangehouden op het water van de Leijen onder Eastermar.

De mannen hadden de avond ervoor aaldobbers, bedoeld om paling te vangen, uitgezet op het meer. Toen ze de volgende ochtend de dobbers weer binnen hadden gehaald, werden ze aangehouden. Het vissen met aaldobbers is alleen toegestaan door beroepsvissers.

In totaal werden 37 aaldobbers, 13 stuks levende paling en een kruisnet in beslag genomen. De paling werd weer teruggezet in het water van de Leijen.