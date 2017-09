Sloten en gemalen kunnen vele regenwater niet aan

Publicatie: zo 17 september 2017 12.05 uur

DOKKUM - De zeer hevige regenbuien van zaterdag zorgen voor hoge waterstanden in de Friese polders. Wetterskip Fryslân is druk bezig om al het water weg te krijgen. Op verschillende plekken zorgde de zware regen zaterdag voor overlast. In onder andere Dokkum, Leeuwarden en Kollum kwamen straten onder water te staan. De brandweer en gemeenten hebben hun best gedaan om het water zo snel mogelijk uit de straten te krijgen.

Er viel meer regen dan de sloten en de gemalen kunnen verwerken meldt Wetterskip Fryslân. Dit zorgt er voor dat weilanden onder water staan of er grote plassen op de weilanden zijn ontstaan. Dit is slecht voor de gewassen. De poldergemalen in de provincie draaien op volle toeren en er zijn verschillende maatregelen genomen om het water zo snel mogelijk uit de polders te krijgen. Sloten worden gehekkeld om te zorgen dat het water beter kan doorstromen. Daarnaast worden er duikers doorgespoten en krooshekken van gemalen gereinigd.

De waterstand in de polders kan de komende dagen nog hoog blijven. De afvoer van het water naar de Friese boezem kost enkele dagen. Door de hevige regenval van afgelopen week stond het water op sommige plekken al hoog. De bodem is behoorlijk verzadigd en neemt weinig water op. Daarnaast zijn sloten deels nog begroeid met waterplanten die de afvoer kunnen belemmeren.

