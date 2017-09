SkÃ»tsjesilen zonder publiek op Burgumer mar

Skûtsjesilen zonder publiek op Burgumer mar

Publicatie: za 16 september 2017 19.04 uur

EASTERMAR - De voortekenen 'wiisden mâl', voor zaterdag en ook zondag werden weersomstandigheden voorspeld die nu niet direct ‘noegen ta skûtsjesilen’. Maar ziet, zaterdag begon het allemaal prima: er was zelfs wind, hoewel het daar eerst helemaal niet op had geleken, er waren deelnemers, tien in getal, de organisatie was opnieuw uitstekend, koffie met oranjekoek als welkoms-amuse en de rest navenant, en de nieuwe formule van korte sprintwedstrijden voldeed prima. En dus werd er gezeild op de Burgumer Mar, het enige dat in feite ontbrak was het publiek.

Natuurlijk was er het omsittend laach dat kwam kijken, maar om nou te zeggen dat ‘it swart seach fan de boaten en boatsjes op de Mar’, nou nee. Daarvoor is mids september misschien ook wat aan de late kant en zeker met in de aanloop een heuse herfststorm. Daar was dus dit weekend, zaterdag in dit geval, niet veel meer van te merken, want de windkracht tikte maar nauwelijks de drie aan. Maar het is zoals de intimi dat omschrijven: ‘op ‘e Burgumer Mar waait it altyd wat hurder’.

En deze keer was iedereen daar wel blij mee. Een sprintwedstrijd kent eigenlijk maar twee rakken, een kruisrak vanuit de start naar een van de twee bovenste boeien, daarna een voor-de-winds rak naar de onderste boei, en tenslotte een kort kruisrakje naar de finish. Interessant voor de deelnemers, leuk om naar te kijken voor de toeschouwers. Nu was het elke wedstrijd, op deze zaterdagochtend waren dat er drie, weer een kwestie van ‘nieuwe kansen’.

Met name de start was uiteraard van cruciale betekenis en ging het de eerste keer niet naar wens, dan waren er in de tweede en de derde nieuwe mogelijkheden. En de slag moest natuurlijk vallen in de kruisrakken, mooi lang uitgetekend dwars over de Burgumer Mar gezien de zuidwesten wind die er stond. Die wind viel zoals gezegd ‘hûndert parten mei’, want ‘s morgens vroeg, toen het palaver in cafetaria It Breed begon, leek het een complete drijfpartij te gaan worden. Maar toen het eerste startschot viel, om tien uur, was er ruim voldoende wind om te kunnen zeilen en met tien skûtsjes, kleine en grote klassen startten gelijkertijd, was er een behoorlijk veld aan deelnemers.

Die eerste wedstrijd werd met overmacht gewonnen door Sikke Heerschop, hij profiteerde optimaal van zijn uitstekende start. De tweede ontmoeting werd een prooi voor Geale Tadema met het Eastermarder skûtsje, hij voer een thuiswedstrijd en dat gaf hem uiteraard de nodige voordelen met name waar het de terreinkennis betrof. Had hij zich bij de eerste start laten verrassen, bij de tweede was hij op tijd weg en met een uitgekiend stel slagen, kwam hij als eerste bij de hoge boei uit. En wat de concurrentie ook probeerde, ze kregen alleen nog de spiegel van het Eastermarder skûtsje te zien. En het is Geale Tadema, zo langzamerhand gepokt en gemazeld in het skûtsjesilen, wel toevertrouwd om zo'n voorsprong uit te bouwen en zich in het laatste kruisrakje naar de finisch niet meer te laten verrassen.

FOTONIEUWS