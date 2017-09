Dag van de natuur in openluchtmuseum in DamwÃ¢ld

Dag van de natuur in openluchtmuseum in Damwâld

Publicatie: za 16 september 2017 18.22 uur

DAMWâLD - Het openluchtmuseum de Sûkerei in Damwâld organiseerde zaterdag de 'Dag van de Natuur'. Er kwamen boogschutters, vogelopvang De Fûgelpits en de dierenambulance, een eendenkorfvlechter liet zijn ambacht zien, de bokkekar maakte ritjes over het terrein, er is reuzenpompoen gewicht raden, geitenkaas kan worden gekocht, speciale kruidenthee geproefd, enz. enz.

Natuurlijk waren ook de cichoreidrogerij, de 3 wâldhúskes en de nieuwe poldermolen op deze dag te bezichtigen. Alle vrijwilligers waren sfeervol gekleed in de tijd van toen.

