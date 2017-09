Wolkbreuk zet straten in Dokkum blank

Publicatie: za 16 september 2017 17.10 uur

DOKKUM - En enorme wolkbreuk heeft zaterdagmiddag diverse straten in Dokkum blank gezet, doordat er in korte tijd heel veel regenwater naar beneden kwam.

De brandweer van Dokkum werd rond half vier gealarmeerd voor wateroverlast op de Altenastreek. De straat stond vanaf het Hellingpad tot de Gedempte Hantumervaart geheel onder een laag water van zo'n 25 centimeter.

Ook in de Hoedemakerspolder, diverse straten in het Fugellân, de Brokmui en de Bevrijdingslaan stond veel water in de straten.

