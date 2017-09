Open dag eendenkooi Talmakooi Engwierum

Publicatie: za 16 september 2017 13.20 uur

ENGWIERUM - Zaterdag was er een open dag bij de Talmakooi bij de Kooipleats in Engwierum. Tientallen mensen namen een kijkje bij de geheel gerestaureerde eendenkooi.

Vroeger lagen er langs de waddenkust 142 eendenkooien, waarbij de oudsten terug gaan tot in de middeleeuwen. In eendenkooien worden wilde eenden gevangen.

Een eendenkooi bestaat uit een vijver omringt door bomen met een aantal vangpijpen. In de vijver zwemmen tamme eenden die door de kooiker gevoerd worden. De tamme eenden lokken de wilde eenden mee de vangpijpen in waar ze vervolgens door de kooiker gevangen worden.

De Talmakooi in Engwierum, die zes vangpijpen heeft, was erg vervallen en is de afgelopen periode grondig opgeknapt en geschikt gemaakt voor de toekomst. Eén en ander is mogelijk gemaakt door het Fryske Gea, het Waddenfonds en Landschapsbeheer Friesland.

Kooiker Theun Talsma kreeg tientallen bezoekers op bezoek en hij verzorgde vol passie diverse rondleidingen in de kooi.

