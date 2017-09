In de rij bij De Lawei voor Jochem Myjer

Publicatie: za 16 september 2017 12.19 uur

DRACHTEN - De eerste mensen stonden zaterdag rond 7.00 uur al voor de deur bij De Lawei in Drachten. Ze wilden allemaal kaartjes bemachtigen voor de show van cabaretier Jochem Myjer op 16 september. De kaartverkoop ging precies om 12.00 uur los. Het personeel van de schouwburg zorgde er in de ochtend voor dat mensen op comfortabele wijze konden wachten. Zo was er koffie en stonden ook stoelen klaar.

Er is bewust gekozen voor een traditionele kaartverkoop aan het loket om 'online robots' en ticketbureaus tegen te houden. Bij online kaartverkoop van populaire shows worden door deze bureaus bewust heel veel kaarten ingekocht en deze gaan dan een uur later in de verkoop voor soms de dubbele prijs.

Hoeveel mensen er zaterdag in de rij stonden is onbekend. Het betrof in elk geval enkele honderden.