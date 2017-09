Gaslekkage op woonwagenkamp Buitenpost

Publicatie: vr 15 september 2017 21.08 uur

BUITENPOST - In een tuin achter een chalet op het woonwagenkamp in Buitenpost is vrijdagavond een gaslekkage ontstaan. Bewoners waren bezig om ijzeren palen in de grond te drukken hierbij werd een gasleiding geraakt.

De brandweer van Buitenpost, Stedin en de politie kwamen ter plaatse. De brandweer heeft metingen verricht. Het lek is gedicht door Stedin.

