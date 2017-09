Uitslaande brand in sloopwoning in Drachten

Publicatie: vr 15 september 2017 19.40 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten is vrijdag omstreeks 19.30 uur met meerdere voertuigen uitgerukte voor een woningbrand in een sloopwoning aan de Warren in Drachten.

Bij aankomst van de brandweerlieden stond het pand al in vuur en vlam. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.

FOTONIEUWS