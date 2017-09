Veehandelaar geeft klappen: werkstraf

Publicatie: vr 15 september 2017 18.00 uur

LEEUWARDEN - Een 33-jarige veehandelaar uit Elsloo is vrijdag veroordeeld tot een werkstraf van 400 uur wegens mishandeling. De man had op 7 april op een boerderij in Gorredijk een van de bewoners mishandeld. Het was de bedoeling dat een paar vrachtwagens van de verdachte het vee van de boerderij zouden halen. De dieren waren onderdeel van een geschil tussen de bewoonster van de boerderij en haar ex-partner.

Omdat een auto het erf van de boerderij blokkeerde en de bewoners hadden gezegd dat het vee niet meegenomen mocht worden, hadden de vrachtwagens rechtsomkeert gemaakt. Volgens de bewoners kwam de verdachte een kwartiertje later aanrijden. Hij zou meteen de partner van de bewoonster klappen hebben gegeven, nadat hij eerst nog de man had uitgemaakt voor 'tokkie'.

Dat hadden ook de bewoonster en haar dochter verklaard. Het slachtoffer had een buil boven de slaap en een bloeddoorlopen oog opgelopen. De Elslooër zei dat hij alleen maar naar de boerderij was gekomen om het afvoeren van het vee te begeleiden. Vervolgens zouden de bewoners agressief op hem af zijn gekomen, waarna er alleen maar wat duw- en trekwerk was geweest.

Rechter Maaike de Wit vond dat de verklaringen van de bewoners het meest waarheidsgetrouw waren. 'Ze komen op essentiële onderdelen overeen', aldus De Wit. Officier van justitie Rein Meinderts was ervan overtuigd dat de verdachte de confrontatie had gezocht om het vee mee te krijgen. De rechter bepaalde dat de Elslooër een schadevergoeding van 380 euro moet betalen. De man die was mishandeld had bijna 2700 euro gevorderd.