Gewonde bij schietincident in DamwÃ¢ld

Gewonde bij schietincident in Damwâld

Publicatie: vr 15 september 2017 16.52 uur

DAMWâLD - Bij een schietincident in Damwâld is vrijdagmiddag een 68-jarige man uit Damwâld gewond geraakt. Het incident vond omstreeks 16.15 uur plaats aan de Mûnewei in het dorp. Het slachtoffer is na de schietpartij naar de dokterspost gegaan die tegenover de Spar gelegen is. Daar werd eerste hulp verleend. Het slachtoffer is later met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft een onderzoek ingesteld. Zo is de forensische recherche ter plaatse gekomen om uitgebreid onderzoek te doen. Getuigen ter plaatse wisten te medlen dat het mogelijk om een geschil in relationele of familie sfeer gaat.

De politie liet om 17.30 uur weten dat de mogelijke schutter is opgepakt door onder andere een agent van de dienst speciale interventies die met een politiehond ter plaatse kwam. Dit gebeurde in een rijtjeshuis van de Ds. Germswei in het dorp. Het gaat om een 57-jarige man uit Damwâld.

De straat was - voordat inval in de woning plaatsvond - al ruim afgezet door de politie in verband met de veiligheid. Aanvankelijk werden een jongere en oudere man uit de woning gehaald. De politie haalde later nog twee mannen uit de woning. Zij zijn ook door de politie meegenomen.

