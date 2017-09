Werkstraf moeder en dochter voor mishandeling

Publicatie: vr 15 september 2017 15.40 uur

LEEUWARDEN - Een moeder (55) en dochter (27) uit Harkema zijn vrijdag door politierechter Kees Post veroordeeld tot werkstraffen. De vrouwen hebben op 16 augustus vorig jaar bij de kringloopwinkel in Drachten een andere vrouw mishandeld. De dochter heeft een relatie gehad -waar een kind uit voortkwam- met de broer van het slachtoffer. Nadien zouden moeder en dochter zijn gestalkt en bedreigd, allemaal om te voorkomen dat er alimentatie voor het kind aangevraagd zou worden.

Moeder en dochter zaten in de auto, toen het slachtoffer -met haar zoontje in de buggy- langsliep. De moeder zei dat ze na een beledigende opmerking op de andere vrouw af was gestapt. De vrouw zou de Harkemase meteen hebben geslagen. De moeder zou vervolgens terug hebben geslagen en de vrouw bij de haren hebben gepakt, waarna de dochter haar te hulp schoot en het slachtoffer ook bij de haren greep.

Het slachtoffer had iets heel anders verklaard: zij zou meteen een klap op haar rechteroog hebben gekregen van de moeder. Getuigen hadden ook verklaard dat het slachtoffer door de twee vrouwen was aangevallen. Het meest kwalijke vond de rechter dat het zoontje van het slachtoffer getuige moest zijn van de mishandeling. Een meisje had het kind weggetrokken van de vechtende vrouwen.

Post achtte het 'heel onwaarschijnlijk' dat de andere vrouw de confrontatie was aangegaan, terwijl ze een klein kind bij zich had. 'Ik denk dat het waar is wat de getuigen zeggen en dat u het slachtoffer heeft aangevallen', zei Post. Hij veroordeelde de vrouwen tot een werkstraf van 60 uur waarvan de helft voorwaardelijk. Moeder en dochter moeten 250 euro smartengeld aan het slachtoffer betalen. De vrouw had al angst- en stressklachten, die zijn door dit voorval verergerd.