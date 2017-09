Burgumer Merke gaat zaterdag a.s. niet door

Publicatie: vr 15 september 2017 10.55 uur

BURGUM - Vanwege de slechte weersverwachting gaat de Burgumer Merke zaterdag niet door. Het zou de eerste keer zijn dat de Burgumer Merke op zaterdag wordt gehouden maar de 'voorspelde regen' gooit roet in het eten. Met het huidige 'natte en koude weer' heeft het weinig zin om een grote buiten-markt te houden.

De winkeliers in Burgum proberen er komende zaterdag nog wel wat van te maken. Zo zullen er wel diverse theateracts en muziek in Burgum te vinden zijn. Muziekvereniging Hallelujah uit Burgum treedt 's ochtends vanaf 10.15 uur op en 's middags van 13.30 tot 16.00 uur zijn er diverse straatacts. Zo treedt de veelzijdige zanger-gitarist Melvin van Eldik - wereldberoemd in Leeuwarden - op met bekende hits en muzikale verrassingen. Daarnaast is er voor alle bezoekers, om op te warmen, tot 15.00 uur gratis koffie en thee bij Restaurant De Pleats.