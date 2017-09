Voor aanpak Markt Dokkum bijna â‚¬3 miljoen nodig

Voor aanpak Markt Dokkum bijna €3 miljoen nodig

Publicatie: vr 15 september 2017 00.37 uur

DOKKUM - Voor de aanpak van de Markt in Dokkum in combinatie met de aanleg van een vergroot parkeervoorziening “De Harddraver” is een totaalkrediet van € 2,91 miljoen exclusief BTW nodig. Dit is exclusief de investering in de ijsfontein binnen het project 11 Fountains van CH 2018. Dat blijkt uit het 13 pagina’s tellende raadsvoorstel, waar door de raadscommissie van de gemeente Dongeradeel donderdagavond over werd vergaderd. In maart 2017 besloot de raad al voor de herinrichting van de Markt en stelde een voorbereidingskrediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de verdere uitwerking.

Minder bomen

Op de Markt zullen in totaal 16 grote bomen worden geplant waarbij centraal op de Markt plaats is voor de IJsfontein in een ring van bomen. De bomen kleuren in het najaar rood, dit is een verwijzing naar het bloedvergieten van de moord op Bonifatius en zijn gezellen. De ijsfontein refereert naar een verbeelding van een ijsschots in de Waddenzee die is blijven staan na het terugtrekken van de zee met eb. Het kunstwerk vraagt aandacht voor klimaatverandering in het Waddengebied en Fryslân en de minder vaak voorkomende Elfsteden(schaats)tocht. De energie voor de ijsfontein wordt opgewekt door zonnepanelen. Het dak van het nieuwbouwdeel van het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 is hiervoor in beeld.

Sportgeld voor de Markt

Dekking van de kapitaallasten voor de totale investering van € 2.910.000 kan binnen de gemeentebegroting worden gevonden door een deel van de beschikbare middelen voor “Sportconcentratie Tolhuispark” hiervoor in te zetten. Voorzitter Jan-Ede Brijker van voetbalvereniging Dokkum was het daar niet mee eens en sprak namens onder andere Be Quick, de tennisvereniging, kaatsvereniging en de camping in. “Helaas zit ik hier nu alweer, voor de derde keer in een jaar tijd”, sprak Brijker. Hij toonde zijn ongenoegen over hoe de gemeente de verenigingen over het proces informeerde. De verschillende politieke partijen hielden zich tijdens de commissievergadering nog wat op de vlakte. Over twee weken komt het onderwerp opnieuw aan de orde tijdens de raadsvergadering in Dongeradeel.