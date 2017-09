Dokkum mogelijk weer Tulpenstad in 2018

Publicatie: do 14 september 2017 23.48 uur

DOKKUM - Als de gemeente Dongeradeel een subsidie van €45.000,- beschikbaar stelt, kan Dokkum zich de komende jaren weer gaan profileren als Dokkum Tulpenstad. Dokkumer Koop Mulder presenteerde namens de stichting Dokkum Tulpenstad de plannen voor de komende jaren. Een langere bloeitijd, namelijk zo’n drie tot vier maanden, veel minder beschadiging aan de grasmatten op en om de bolwerken en bollen die meerdere jaren meegaan is de insteek.

Doordat de tulpen de Dokkumer bolwerken aantasten, moest de stichting Dokkum Tulpenstad in 2015 noodgedwongen een stap terug doen. “We hebben veel geleerd van hoe we met tulpen om moeten gaan”, zei Mulder. Robert Uittenbogaard gaf namens zijn bloembollenbedrijf uit Noordwijkerhout uitleg over de plannen voor Dokkum. Op de verschillende bolwerken worden mengsels van bollen geplant, zodat er tussen februari en mei altijd tulpen of andere bloemen bloeien. Voor het eerste jaar is er een begroting van €100.000,-, waarvan bijna de helft voor rekening van de gemeente komt. Daarna wordt er fors minder begroot, omdat er dan veel minder bollen geplant te hoeven worden.