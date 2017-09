OM eist werkstraf voor hennepteelt in Drachten

Publicatie: do 14 september 2017 18.23 uur

GRONINGEN - Voor het telen van hennep in Drachten eiste de officier van justitie tegen een 45-jarige man uit Opende een werkstraf van 200 uur. Daarnaast zou de man een voorwaardelijke celstraf van twee maanden opgelegd moeten krijgen.

Tips

De kwekerij werd halverwege 2014 ontdekt. Er stonden 850 planten. In de woning van de man in Opende vonden de agenten nog eens 12 kilo natte en droge hennep. De kwekerij kwam aan het licht door tips die vanaf 2013 al bij de politie binnen kwamen.

Geen lichte jongens

De man had twee panden in Drachten waarin hij een bedrijf had, waaronder een beveiligingsbedrijf. Hij leverde bewakingscamera's aan klanten 'die geen lichte jongens waren en in de hennepteelt zaten', zei de man tegen de rechters. Hij had niets met de hennepteelt te maken, zei hij. De officier denkt dat de man een ruimte beschikbaar heeft gesteld.

Caravan in Kropswolde

De man wordt ook van witwassen van een caravan met een waarde van 20.000 euro verdacht. Deze was gestolen en stond in Kropswolde op een camping. Een 32-jarige medeverdachte, eveneens uit Opende, voorzag het bedrijfspand in Drachten van goederen om de hennepteelt mogelijk te maken. De officier eiste tegen hem een werkstraf van zestig uur en een maand voorwaardelijke celstraf.

Tegen twee medeverdachten uit Opende en Rottevalle werd vrijspraak geeidy . Met de hennepteelt in Drachten is volgens het OM ruim 237.000 euro verdiend. Dat geld zou aan de Staat terug moeten worden betaald.

De uitspraak van de rechtbank is op 28 september.