Eenzijdig ongeval op afrit A7 bij Drachten

Publicatie: do 14 september 2017 16.08 uur

DRACHTEN - Een automobiliste is donderdag rond het middaguur met de schrik vrij gekomen bij een eenzijdig ongeval op de afrit van de A7 richting Oosterwolde. De bestuurster is bij het insturen van de bocht de macht over het stuur verloren. Het voertuig kwam tegen de vangrail tot stilstand.

Berger Bcf heeft het voertuig geborgen. Tijdens het ongeval heeft de politie het verkeer begeleid over de vluchtstrook.