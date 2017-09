Wijma Schoorsteen en Haarden is opgesplitst

Publicatie: do 14 september 2017 14.51 uur

DE WESTEREEN - Per 1 augustus is Harrie Nuveld de eigenaar geworden van Wijma Haarden, te bereiken via telefoonnummer 0511-233040. "In onze showroom in De Westereen staan ongeveer zestig haarden opgesteld waaronder houtkachels, gashaarden, pellet haarden en elektrische haarden. Tevens hebben wij een aanbod van zeer nette occasions."

De showroommodellen (30/40 modellen) gaan met zeer hoge kortingen, van twintig tot wel zeventig procent de deur uit. "Reden is dat we de showroom uiteraard weer voor u vullen met de mooiste nieuwe haarden van zeer bekende merken, maar voor u nu de kans op een tophaard voor een zeer lage prijs."

Uiteraard kan Wijma de nieuwe haard of occasion ook voor u plaatsen. "Dit doen wij met ons zeer ervaren team. De diensten van Wijma blijven daarenboven gelijk. U kunt nog steeds bij ons terecht voor de verkoop en het plaatsen van haarden, voor onderhoud aan uw rookkanaal, gaskachel en houtkachel." Maar ook voor het bestellen van kachelonderdelen bent u bij Wijma aan het juiste adres!

"Daarnaast willen wij graag onze zeer speciale stookdag op zaterdag 14 oktober onder de aandacht brengen. Ben u op zoek naar een nieuwe haard? Of bent u gewoon benieuwd naar.... Kom dan zeker even langs in één van de mooiste showrooms van Friesland op haardengebied.

Op deze dag kan u tevens gratis interieur advies van 30 min krijgen van Ester Bolt, werkzaam bij Livin Color. Maak voortijdig een afspraak om teleurstelling te voorkomen, dit kunt u doen door even te bellen met 0511- 233040. Neem uw plattegrond en foto's mee voor een heel goed interieuradvies van 30 min geheel gratis... Vol is vol.

Tevens is er een gratis wijnproeverij van Waijenberg Wijnadvies en nog even een grote primeur in de kachelwereld, Altech speksteenhaarden komt voor het eerst met een nieuwe showcontainer naar De Westereen, waar alle haarden brandend kunnen worden getoond en natuurlijk met een zeer mooie stookdagactie!!! "De koffie staat dan voor u klaar."

https://www.wijmahaarden.nl/