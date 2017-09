Scheefstaande berk in stukjes gezaagd in Sumar

Publicatie: wo 13 september 2017 18.54 uur

SUMAR - Aan de Jose Vigenevoweg in Sumar moest de brandweer van Burgum woensdagmiddag in actie komen. Een berk stond er gevaarlijk scheef bij en kon elk moment omvallen. Omdat de berk al scheef stond en het nog altijd hard waaide, besloot de Burgumer brandweer om de Drachtster ladderwagen in te schakelen.

Vanuit het bakje van de ladderwagen kon eenvoudig de boom in stukjes gezaagd worden. Eerst werden de takken weggezaagd en vervolgens delen van de stam.