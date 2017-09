Prijsuitreiking fotowedstrijd Kollumerland c.a.

Publicatie: wo 13 september 2017 17.08 uur

KOLLUM - Burgemeester Bearn Bilker reikt dinsdagmiddag in het gemeentehuis van Kollumerland c.a. drie prijzen uit voor de fotowedstrijd van de laatste gemeentegids van Kollumerland c.a. 2017/2018. De gemeentegids wordt in september huis-aan-huis verspreid bij de inwoners van de gemeente.

Laatste gemeentegids

Per 1 januari 2019 worden Kollumerland, Ferwerderadiel en Dongeradeel een nieuwe gemeente: Noardeast-Fryslân. Dit is dan ook de laatste gemeentegids voor Kollumerland.

Prijswinnaars

Inwoners van Kollumerland c.a. konden oude foto's insturen en kans maken op € 75,-, € 50,- of € 25,-. De prijzen zijn door Akse Media, de uitgever van de gemeentegids beschikbaar gesteld.

De eerste prijs gaat naar Anko Starkenburg met een foto uit ± 1914. Op de foto staat een paard en melkwagen. De melkwagen was van Frya uit Feanwâlden. De tweede prijs gaat naar familie Van der Slijk uit Warfstermolen. De foto uit ± 1930 is van de Driesprong in Warfstermolen. De derde prijs gaat naar Margretha Brouwer-de Vries uit Zwagerbosch. De foto is van het dorpsfeest ± 1970.

Ingezonden foto's en foto's uit het gemeentearchief zijn in de gemeentegids geplaatst. De gemeentegids wordt deze week huis-aan-huis bezorgd door PostNL.

FOTONIEUWS