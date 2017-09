18-jarige jongen was 'geldezel' in phishing-zaak

Publicatie: wo 13 september 2017 14.35 uur

LEEUWARDEN - Op tv wordt er nog zo voor gewaarschuwd, geef nooit via de mail je bankgegevens prijs: 'Trap er niet in'. Een 71-jarige inwoner van Beetsterzwaag trapte wel in de mail die hij in januari in zijn postvakje vond: hij moest een nieuwe Rabopas aanvragen. Deed hij dat niet dan zou de pas geblokkeerd worden. In de mail stond een telefoonnummer, zogenaamd voor extra informatie van de Rabobank. In werkelijkheid had de man degenen die hem honderden euro's lichter zouden maken aan de telefoon.

De Beetsterzwaagster was niet de enige die bij de poot werd genomen, een inwoner van het Overijsselse Balkbrug had na contact met de oplichters 2100 euro minder op zijn bankrekening staan. Het slachtoffer uit Friesland was 1400 euro lichter, wat overigens achteraf werd vergoed door de Rabobank. Het geld werd gestort op de rekening van een 18-jarige inwoner van het Noordhollandse Uithoorn. Hij moest zich woensdag voor de politierechter in Leeuwarden verantwoorden.

De jongen was gebruikt als geldezel, ofwel katvanger. Hij had zijn bankpas aan 'een goede vriend' gegeven, die zou nog geld tegoed hebben van iemand. Dat geld zou op de rekening van de verdachte gestort worden. De naam van die goede vriend wilde hij niet noemen. Het geld van de phishing-slachtoffers kwam op zijn rekening terecht en werd er door de daders weer afgehaald. Hij zou 'een paar tientjes' krijgen voor het ter beschikking stellen van zijn pas, zijn pincode en zijn bankrekening.

De jongen zei dat het niet bij hem was opgekomen dat de vriend kwade bedoelingen had. 'Ik vertrouwde hem gewoon'. Hij had beter moeten en kunnen weten, vond rechter Tom Wiersma. Omdat hij het belangrijk vond dat de jongen, die al in een proeftijd liep, contact houdt met de reclassering en dat hij zich op allerlei fronten laat begeleiden, legde Wiersma een geheel voorwaardelijke celstraf van een maand op. Officier van justitie Margreeth Meijer had een werkstraf van 50 uur geëist, plus een maand voorwaardelijk.