Ook stormschade in Gorredijk

Publicatie: wo 13 september 2017 14.16 uur

GORREDIJK - Ook in Gorredijk was er op straat stormschade te vinden. Aan de Ringenoldustraat was een boom over de weg gevallen. Bij de oude school was verder een grote boom omgevallen. Deze boom lag verder niemand in de weg. De andere boom is verwijderd door de gemeente.

