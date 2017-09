Auto zwaar beschadigd door omgevallen boom

Publicatie: wo 13 september 2017 13.33 uur

DRACHTEN - Aan het Zetveld in Drachten is woensdagochtend een auto zwaar beschadigd nadat er een boom op viel. Door de storm en harde wind viel de boom om. De boom kwam hierbij op een geparkeerde auto terecht. Er raakte niemand gewond.

Omdat de boom over de weg ligt, is de weg momenteel niet toegankelijk voor het verkeer. De gemeente Smallingerland is ter plaatse om er voor te zorgen dat de boom wordt weggehaald en opgeruimd.

