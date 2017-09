Storm: instructielokaal op ponton half gezonken

Publicatie: wo 13 september 2017 12.56 uur

BURGUM - Een instructielokaal op een ponton is woensdag tijdens de storm half gezonken. Het ponton lag in het water aan de Wide Ie tussen Burgum en Suwâld. Door slagzij maakte het water en een vanaf een binnenvaartschip is vervolgens alarm geslagen.

Zowel de politie, brandweer en ambulance zijn langsgekomen maar konden weinig meer doen. Er was niemand aanwezig en niemand is gewond geraakt. De keet is een instructielokaal en eigendom van een zeilschool uit Eastermar. De eigenaar is door de hulpdiensten ingelicht.

