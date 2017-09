Gondeltent Fjouwersprong in Drogeham kapot gewaaid

Publicatie: wo 13 september 2017 11.06 uur

DROGEHAM - De storm en harde wind hebben woensdagochtend voor problemen gezorgd aan de Master Hoeksmastrjitte in Drogeham. Een grote deceptie voor de gondelbouwers De Fjouwersprong. Hun tent waaide door de harde wind helemaal kapot. In de tent staat een gondel en deze zou door de storm beschadigd zijn.

De omgeving van de tent is inmiddels afgezet. Hoe groot de schade is, is op dit moment nog onduidelijk. De gondelvaart van Drogeham wordt georganiseerd op 22 en 23 september van dit jaar.

