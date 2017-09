Drachtster inbreker gepakt dankzij gps in mobiel

Publicatie: di 12 september 2017 17.08 uur

LUINJEBERD - Een 17-jarige Drachtster en zijn 19-jarige maat (zonder vaste woonplaats) zijn maandagnacht door de politie opgepakt nadat ze een woninginbraak hadden gepleegd in Heerenveen. Bij de inbraak was een mobieltje buitgemaakt en de eigenaar en politie konden dankzij de gps in het toestel de dieven traceren. De politie kon het duo even later aanhouden op de Aengwirderweg in Luinjeberd.

De inbraak werd omstreeks 4.00 uur gepleegd in een huis aan Het Meer in Heerenveen. De bewoners werden wakker van gestommel. De inbrekers sloegen op de vlucht toen ze hoorden dat de bewoners wakker waren geworden. Het duo nam onder meer een mobiele telefoon en een laptop mee.

Track en trace

De 49-jarige bewoner en zijn zoon waarschuwden de politie en zij zetten de achtervolging in. In de buurt van het Abe Lenstra Stadion waren zij de inbrekers kwijtgeraakt. Daar troffen zij agenten die uitkeken naar de inbrekers. Op dat zelfde moment was de meldkamer bezig om de weggenomen mobiele telefoon te traceren. Volgens dit systeem moest de mobiele telefoon zich in Luinjeberd bevinden. Even later werden beide verdachten op deze locatie in de tunnel van de autosnelweg A32 aangetroffen. Zij hadden een fiets en tassen met daarin een laptop en mobiele telefoons bij zich. Toen naar één van de gestolen mobiele telefoons gebeld werd, ging deze over.

Het duo werd door de agenten ingerekend en in een cel gezet. Zij worden gehoord in verband met de woninginbraak. De tassen met de gestolen spullen werden in beslag genomen.