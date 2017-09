Crisisopvang Burgum breidt gezinsafdeling uit

Publicatie: di 12 september 2017 16.47 uur

BURGUM - Een speciale gezinsafdeling is in gebruik bij de Crisisopvang aan de Prinses Margrietstraat in Burgum. Burgemeester Jeroen Gebben van de gemeente Tytsjerksteradiel opende dinsdagmiddag de hernieuwde gezinsafdeling.

Zienn Burgum vangt mensen op die om welke reden dan ook dakloos zijn. Er is onder meer crisisopvang voor gezinnen. De gezinsafdeling biedt 8 gezinnen een tijdelijk thuis met begeleiding. Dat lukt nu nog beter dankzij een kleine verbouwing én de introductie van Veerkracht. Dankzij de verbouwing zijn de gezinnen nu gescheiden van andere mensen die in de opvang wonen. Veerkracht is een begeleidingsmethodiek speciaal voor de kinderen. Op dit moment wonen er 20 kinderen in Crisisopvang Burgum. Jaarlijks verblijven er zo'n 30 tot 35 kinderen.

Hoe werkt Veerkracht?

Veerkracht gaat over welzijn, ouderschap en ontwikkeling. De Veerkracht-begeleiders gaan na hoe een kind in zijn/haar vel zit. Aan de hand van werkbladen en praatplaten maken ze emoties, zelfbeeld, armoede, hobby's/sport, krachten en familie/vrienden bespreekbaar. Zo wordt helder welke hulp en aandacht het kind wenst en nodig heeft. Veerkracht helpt kinderen zich (weer) goed te voelen. Veerkracht richt zich ook op ouders, op de versterking van hun rol als opvoeder.