Eis werkstraf voor aanranding in bouwkeet

Publicatie: di 12 september 2017 15.35 uur

LEEUWARDEN - Tegen een 29-jarige inwoner van Holwerd is dinsdag bij de Leeuwarder rechtbank in een ontuchtzaak een werkstraf van 50 uur geëist, plus twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf. De Holwerder zou op 15 maart vorig jaar in een bouwkeet in Dronrijp een jonge vrouw uit Kampen hebben aangerand. De Holwerder ontkende in alle toonaarden. Hij zou de vrouw alleen hebben omhelsd en op de wang hebben gezoend.

De Holwerder en het slachtoffer kenden elkaar van de autocross. De man ontkende niet dat hij met de vrouw had afgesproken om -na werktijd- een bakje koffie in een bouwkeet op zijn werk te drinken. De man zou meteen nadat de vrouw in de keet was, handtastelijk zijn geworden. Ondanks dat ze duidelijk had aangegeven dat ze daar niet van gediend was, zou hij aan haar hebben gezeten en geprobeerd hebben haar te tongzoenen.

De vrouw zou diverse malen hebben gezegd dat de Holwerder op moest houden. Toch zou hij haar broek en slip naar beneden hebben getrokken. Uiteindelijk ging de vrouw weg, waarna ze vrijwel meteen via Whatsapp vrienden op de hoogte had gebracht van wat haar overkomen zou zijn. Ze zou helemaal overstuur zijn geweest. In appjes die de verdachte aan haar stuurde had hij zijn excuses aangeboden en schreef hij dat ze het voorval maar snel moest vergeten.

De Holwerder denkt dat de vrouw hem iets in de schoenen wil schuiven. Tegen de politie had hij gezegd dat ze 'kierewiet' was. De vrouw heeft psychische problemen. Juist daardoor zou het gebeurde extra hard bij haar binnen zijn gekomen: haar psychische klachten zouden zijn verergerd. Ze wil 500 euro smartengeld van de Holwerder.

De Leeuwarder rechtbank doet op 26 september uitspraak.