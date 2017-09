Regenbui zorgt voor lekkage in sporthal in DamwÃ¢ld

Regenbui zorgt voor lekkage in sporthal in Damwâld

Publicatie: ma 11 september 2017 20.52 uur

DAMWâLD - In sporthal De Boppeslach aan Badhúswei in Damwâld is maandagavond een grote waterlekkage ontstaan. Doordat er in korte tijd veel regen viel in de regio is er een lekkage ontstaan in het dak. Dit zorgde ervoor dat bezoekers van de sporthal nauwelijks meer droog het pad konden passeren.

Hoe groot de schade is aan het dak, is op dit moment nog niet bekend.