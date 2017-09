Werkzaamheden kunstgrasveld Twijzel gestart

Publicatie: ma 11 september 2017 17.17 uur

TWIJZEL - Voetballen en korfballen is in Twijzel op dit moment lastig, maar dat komt zeker goed. De oude velden in Twijzel voldeden niet meer aan de eisen en door de slechte staat moesten regelmatig wedstrijden worden afgelast.

Er wordt inmiddels hard gewerkt aan de nieuwe kunstgrasvelden. De verwachting is dat het werk media oktober klaar zal zijn. De aanpak van het sportcomplex voorziet ook in woningbouwontwikkeling. Dat gebeurt op de plek van het oude korfbalveld. De parkeerproblemen aan de Mounewei zijn in de nieuwe situatie ook voorbij. Door het veld 30 meter op te schuiven komt er ruimte vrij voor extra parkeerplekken.

