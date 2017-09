Organist Jan de Boer Koninklijk onderscheiden

LIOESSENS - Organist Jan Lijkle de Boer uit Dokkum is zondagavond in Lioessens Koninklijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

In een speciale kerkdienst in de Gereformeerde kerk in Lioessens, waarin veel gezongen werd, werd de 67-jarige De Boer in het zonnetje gezet vanwege zijn 50-jarig jubileum als kerkorganist en ontving hij van burgemeester Marga Waanders de Koninklijke onderscheiding.

De heer De Boer is vanaf 1967 organist van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens (voorheen de Nederlands Hervormde Kerk te Aalsum/Dokkum). Sins 1997 is de heer De Boer organist van de Gereformeerde Kerk in Lioessens.

De voorganger prees De Boer om zijn orgelspel, want Jan laat de mensen zingen. Zingen is twee keer bidden zo sprak kerkvader Augustinus zo'n 1600 jaar geleden. Jan de Boer is de juiste man op de juiste plaats op het 30 jaar geleden gerestaureerde orgel van de kerk in Lioessens.

Tijdens de dienst kreeg de heer de Boer een grote foto op hout en een dinerbon aangeboden en zong de gemeente een speciaal voor De Boer geschreven lied op de melodie van het Heitelân. Dit lied werd op het orgel begeleid door Jaap Sake Heeringa.

De Boer gaf af aan het na zijn jubileum wat rustig aan te willen doen en misschien wel te willen stoppen. In zijn dankwoord gaf De Boer aan te stoppen maar terug te komen in Lioessens op 18 februari 2018 voor een zangavond.

Na de dienst was er gelegenheid om Jan Lijkle de Boer te feliciteren.

