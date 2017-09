Huis van de maand: ReidpÃ´le 3 in Harkema

Huis van de maand: Reidpôle 3 in Harkema

Publicatie: zo 10 september 2017 21.16 uur

HARKEMA - Reidpole 3 in Harkema

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

Deze vrijstaande sfeervolle woning met vrijstaande houten garage beschikt over een slaapkamer en badkamer op de begane grond. De goed onderhouden woning is gelegen in een mooie en rustige woonomgeving op een perceel eigen grond van ca. 600 m² waarbij de achtertuin gesitueerd is op het zonnige zuiden.

De woning is vrijwel geheel voorzien van isolatieglas, in 2009 is de woning opnieuw gevoegd en geïmpregneerd, in 2014 is het schilderwerk aan de buitenzijde uitgevoerd, de Intergas c.v. combiketel is van 2011 en is een huurketel.

Indeling:

Zijentree, hal met plavuizenvloer, keuken met plavuizenvloer en inbouwkeuken met inbouwapparatuur (gaskookplaat, afzuigkap, koelkast, vaatwasser en spoelbak), woonkamer met laminaatvloer, slaapkamer, badkamer met toilet, royale douchehoek, handdoekradiator, vloerverwarming en een meubel met vaste wastafel, bijkeuken met plavuizenvloer, achterentree, c.v. opstelling en aansluiting wasmachine.

Eerste etage: overloop met kastruimte, twee slaapkamers.

De achtertuin is gunstig gelegen op het zonnige zuiden, aan de achterzijde van de woning is een royale veranda geplaatst (afm. ca. 6 x 3 m.) waardoor u nog langer kunt genieten van het buiten zijn.

De vrijstaande houten garage is aan de voorzijde voorzien van een kanteldeur, er is een loopdeur in de zijgevel, ook is er een zolderberging aanwezig.

De lange eigen oprit biedt veel parkeergelegenheid op het eigen terrein.

Een afspraak voor een bezichtiging is zo gemaakt bij De Flexibele Makelaar te Surhuisterveen. Klik hier voor meer informatie over deze woning.

Klik hier voor meer informatie over deze woning