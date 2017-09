Taboe maakt problematiek schulphulp lastig

Publicatie: zo 10 september 2017 20.52 uur

DRACHTEN - Deskundigen op het gebied van schuldhulpverlening dringen aan op een samenwerking om mensen met problematische geldproblemen sneller te helpen. De raadsleden uit Smallingerland lieten zich dinsdag over het onderwerp bijpraten en kregen een duidelijk advies mee.

Hoe eerder mensen worden geholpen, des te sneller geldproblemen worden opgelost. "Het is ontzettend lastig om de mensen te vinden, die in de schuldhulpverlening dreigen te komen. Schaamte angst en trots zorgen te voor dat men vaak te lang wacht", constateert Ate Klomp van Stichting Schulphulp, "Iemand begint op een bepaald moment om zijn enveloppen niet meer open te maken. Daar moet iets veranderen. Natuurlijk doen wij met z’n allen een aanbod. Toch zijn er te veel drempels. We moeten er proberen achter te komen wat mensen tegenhoudt. Vaak is al jarenlang sprake van mijdingsgedrag." Klomp denkt dat met internet er een mogelijke oplossing is. "Dat is toch laagdrempeliger dan een loket."

Monique Bertram, eigenaar van FRL Bewindvoeringen en Budgetbeheer is het daar mee eens. Zij denkt dat met meer samenwerking mensen minder van het kastje naar de muur worden gestuurd. "In het begin kun je voorkomen dat schulden problematisch worden. Door meer samen op te treden kunnen we de mensen sneller helpen." Yvonne Eerens van Yvon Bewindvoering valt haar collega bij. Ook zij merkt de schaamte rondom schulden. "Een kritische noot, want het gaat om een kwetsbare groep. De mensen hebben altijd ellende en krijgen nooit een schouderklopje."

Ook Joost Huiskens van Stichting Lezen en Schrijven merkt de taboesfeer rondom schuldhulp. "Smallingerland heeft landelijk gezien een relatief hoog percentage laaggeletterdheid. Deze mensen zitten vaak in de schuldhulpverlening. Het leren lezen en rekenen moet altijd een vraag van de mensen zelf zijn. 'Hoe maak ik een administratie?' Het zijn zaken waarbij wij kunnen helpen. In Smallingerland hebben we verschillende zaken op stapel liggen. Bijvoorbeeld op het gebied van digitale hulp. Ook hebben we contact met de Kredietbank Nederland om te kijken of er naast de schulden ook problemen liggen op het gebied van rekenen of taal. Daarin moeten we de samenwerking zoeken."

Peter de Winter, hoofd Adviesteam Noord & West bij Kredietbank Nederland, merkt dat schuldregelingen de laatste jaren wel complexer zijn geworden. Bijvoorbeeld bij eenmanszaken waarbij de schuldhoogte vaak veel hoger ligt. "Waar we vroeger te maken hadden met tien schuldeisers, hebben we het tegenwoordig vaker over vijftig. Dat maakt de problematiek veel complexer."

Over twee weken debatteert de gemeenteraad van Smallingerland over het nieuwe beleidsplan rond schuldhulpverlening voor de komende vier jaren.