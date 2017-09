Auto vliegt in brand op A7 bij Drachten

Publicatie: zo 10 september 2017 19.09 uur

DRACHTEN-AZEVEN - De brandweer van Ureterp werd zondag rond 18.20 uur gealarmeerd voor een autobrand op de A7 nabij Drachten. Een Volvo was in brand gevlogen. Net voorbij Drachten rook de bestuurder en zijn passagier een vreemde lucht in de auto. Hierop besloot de bestuurder om het voertuig aan de kant te zetten. Op het moment dat ze uitstapten, kwamen de vlammen al onder de motorkap weg.

De bestuurder was onderweg naar het UMCG in Groningen. De chauffeur had als opdracht gekregen om bloed te transporteren naar het UMCG. De brandweer kon het bloed op tijd veiligstellen. Een berger is ter plaatse gekomen om het zwaar beschadigde voertuig weg te slepen. Door de brand ondervond het overige verkeer enige hinder. Er onstond een flinke file vorming van Frieschepalen tot Drachten.