Dokkumer drugsdealer (37) opgepakt

Publicatie: zo 10 september 2017 13.25 uur

DOKKUM - Een 37-jarige drugsdealer uit Dokkum is donderdagavond door de politie aangehouden. De politie had al diverse meldingen over de man gehad met betrekking tot drugshandel. In de avond zagen agenten de man rijden en ze besloten om de man staande te houden. Tijdens de controle bleek dat de man verdovende middelen bij zich had en hij werd hierop aangehouden.

Tijdens een een doorzoeking van zijn woning werden grote hoeveelheden verdovende middelen aangetroffen. Alle verdovende middelen zijn in beslag genomen en ze zullen worden onderzocht en vervolgens vernietigd.