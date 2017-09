Zomerfeest Ureterp feestelijk afgesloten

Publicatie: zo 10 september 2017 03.49 uur

URETERP - Het zomerfeest in Ureterp is zaterdagnacht feestelijk afgesloten met de Sjonnies en DJ FireKing. De afgelopen dagen waren er in de tent verscheidene activiteiten voor de inwoners van Ureterp georganiseerd.

Het zomerfeest begon woensdagmiddag met een vrijmarkt en een kinderzeskamp voor de basisschoolkinderen. In de avond was er in de feesttent een Cabaret te zien. Op donderdag was er een ouderenmiddag in de feesttent, en werd er in de avond levend tafelvoetbal gespeeld.

Op vrijdag werd er een voorleesochtend georganiseerd voor de groepen 3 en 4 op de basisscholen. Bij de vijfers rondom de feesttent werd er in de middag een jeugdviswedstrijd gehouden. In de avond was er een drukbezochte Crazy Bingo in de feesttent en de vrijdagavond werd afgesloten door de Coverband Billboard.

Zaterdag was er een zeskamp op het evenemententerrein. In de avond sloten De Sjonnies en DJ FireKing het feest in de tent af. Zondagavond zal er nog een kerkdienst zijn, en daarna is er een einde gekomen aan het zomerfeest 2017 in Ureterp.

