Activiteiten Admiraliteitsdagen Dokkum

Publicatie: za 09 september 2017 23.10 uur

DOKKUM -

Na de opening van de Admiraliteitsdagen op vrijdagavond was het zaterdag de dag van actie en vertier. Op en om het water en in de binnenstad was er voor elk wat wils.

Op het Hellingpad waren er, naast de kermis, diverse demonstraties te zien van de verschillende hulpverleningsdiensten op het land en op het water. Op het Grootdiep waren er ook dit jaar weer bungeeroeiwedstrijden.

Op de Voorstreek stonden diverse Porsche's opgesteld. Op de Grote Breedstraat was een kunstmarkt en zongen de Admiraliteitssjongers een zeeroverslied uit 1630. Verder waren er diverse artiesten in de stad te vinden die optredens verzorgden.

