Vliegers van WynpÃ»st kiezen luchtruim

Vliegers van Wynpûst kiezen luchtruim

Publicatie: za 09 september 2017 19.58 uur

AUGUSTINUSGA - Prachtige eigen gemaakte vliegers waren in Augustinusga zaterdag overal in het luchtruim te zien. In de avond vlogen ze zelfs met verlichting.

Het was zaterdag een treffen van vliegeraars uit Nederland/ Duitsland en Zweden. Vliegervereniging Wynpûst is een club met fanatieke vliegeraar/-sters en organiseerde de dag.

