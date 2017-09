Night of the Praams Dokkum

Publicatie: za 09 september 2017 02.20 uur

DOKKUM - De Admiraliteitsdagen in Dokkum zijn vrijdagavond geopend met de Night of the Praams, met als hoofdartiesten Xander de Buisonjé en Charon Doorson. Het concert stond voor een deel in het teken van de vorig jaar overleden popiconen David Bowie, Leonard Cohen, Prince en George Michael.

Het regenachtige weer weerhield de mensen er niet van om massaal naar de binnenstad van Dokkum te komen om te genieten van de muzikale klanken van de vele artiesten die een optreden verzorgden op het podium over het Grootdiep. Na een regenachtig start werd het gaandeweg de avond droog en bleef het droog.

De artiesten kregen muzikale begeleiding van het Admiraliteitsorkest en het Opus3 popkoor onder leiding van Sjoek Nutma.

